Megaton Musashi: Das nächste Cross-Media-Projekt von Level-5 mit neuen Details

In Chiba findet an diesem Wochenende die Jump Festa 2020 statt. Diese Gelegenheit nimmt Level-5 wahr, um endlich das neuste Cross-Media-Projekt Megaton Musashi etwas genauer vorzustellen. So nannte der Entwickler und Publisher mit PlayStation 4, Nintendo Switch sowie iOS und Android die nun geplanten Plattformen für das Videospiel. Zum Veröffentlichungszeitraum äußerte man sich hingegen noch nicht.

Die Switch-Version ist auf der Jump Festa 2020 spielbar. Level-5 versorgt aber auch das weltweite Publikum mit Informationen, Trailern und Bildern, womit wir neue Einblicke in die Kollaboration mit der Weekly Shonen Jump erhalten. So wird es sich bei Megaton Musashi um ein kooperatives Robot-Action-RPG handeln. In Online-Kämpfen kann jeder Spielers seinen eigenen Roboter pilotieren und gegen außerirdische Eindringlinge kämpfen.

Drei Roboter in der Vorstellung

Musashi, wie es sich für den Namensgeber des Projekts gehört, ist der stärkste Roboter, welcher die Erde zur Abwehr hervorgebracht hat. Er ist über 60 Meter groß und besteht aus drei Modulen. Gaudia kümmert sich hingegen um die Unterstützung und kämpft aus der Distanz. Sparkman ist im Nahkampf anzutreffen. Natürlich können die Roboter auch mit verschiedenen Bauteilen angepasst werden.

Eine Geschichte von Vernichtung und Widerstand

Megaton Musashi spielt im Jahre 2118, wo die Erde von außerirdischen Eindringlingen, den Dracter, in wenigen Tagen fast vollkommen zerstört wurde. 90 Prozent der Erdbewohner wurden ausgelöscht und die Aliens haben aus der Erde ein Nest für sich gebaut. Die Erde hat nach dem Angriff die Form eines Donuts.

Es gibt jedoch Hoffnung: Die Hauptfiguren des Spiels steuern riesige Maschinen, die sogenannten Musashi, und stellen sich gegen die feindlichen Dracter.

Die wenigen Menschen, die noch auf der Erde verblieben sind, leben in einer Hochsicherheits-Unterkunft. Ihnen wurden die Erinnerungen ihres Niederganges genommen. Lediglich die Piloten der Musashi erinnern sich an die verhängnisvollen Geschehnisse beim Angriff der feindseligen Außerirdischen – deshalb sind sie die Auserwählten.

Piloten

Yamato Ichidaiji (gesprochen von Toshiki Masuda) ist ein totaler Psychopath. Sobald er einen Roboter besteigt, ändert sich seine Persönlichkeit. Als Pilot ist er jedoch sehr begabt.

Teru Asami (gesprochen von Soma Saito) wird als kaltherziger Narzisst beschrieben. Er ist der Klassenbeste und ruhig. Er zeigt keine Schwächen.

Ryugo Hijikata (gesprochen von Shunsuke Takeuchi) ist hingegen heißblütig und leicht reizbar. Als Anführer kümmert er sich um sein Team, obwohl er sich oft aufregt.

Trailer

Gameplay: Musashi

Gameplay: Gaudia

Gameplay: Sparkman

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Megaton Musashi, Level-5