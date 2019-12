JPGAMES.DE: Avis’ Spiele des Jahres 2019

Platz 1: Fire Emblem: Three Houses



Mein überraschender Toptitel des Jahres ist tatsächlich der neuste Ableger der Fire-Emblem-Reihe. Three Houses habe ich mir ziemlich spontan kurz vor dessen Veröffentlichung bestellt, da mich die News zu dem Titel sehr angesprochen hatten. Als das Spiel dann da war, hat es einen großen Teil meines Sommers gefressen.

Fire Emblem: Three Houses bot für mich eine Spielewelt, in der man sich richtig schön vertiefen konnte. Die Charaktere darin wirken anfangs zwar teilweise stereotypisch, aber sobald man sie in verschiedenen Gesprächen direkt oder auch untereinander erlebt, bekommen sie Leben eingehaucht und ziehen den Spieler in ihren Bann. Das Kampfsystem tat dann sein Übriges und sorgte dafür, dass ich mich auch spielerisch gerne in dieser Welt aufgehalten habe. Ich bin am Anfang des dritten Durchlaufs auf der schwersten Stufe und freue mich schon darauf, diesen abzuschließen und weitere zu beginnen.