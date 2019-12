Granblue Fantasy: Relink mit Trailer, Gameplay und weiteren neuen Details

Ganz im Gegensatz zu Granblue Fantasy: Versus war es seit längerer Zeit mehr oder weniger ruhig um Granblue Fantasy: Relink für PlayStation 4, das zweite Granblue-Projekt für Konsolen, das sich derzeit in Entwicklung befindet. Anlass zur Sorge gab zudem die Meldung vom letzten Februar, dass Platinum Games nicht mehr länger am Action-Rollenspiel mitarbeitet. Bei der Granblue Fantasy Fes 2019 zeigte Cygames nun aber, dass man weiterhin am Titel arbeitet.

Einen Veröffentlichungszeitraum nannte man zwar auch am Wochenende nicht, dafür zeigte man einen neuen Trailer und elf Minuten Gameplay-Material. Dieses zeigt Mehrspieler-Gameplay, wobei Lancelot, Vane, Percival und Siegfried es mit einem Bossgegner zu tun bekommen. Auch der Trailer befasst sich mit den vier spielbaren Charakteren und dem Kampf gegen Monster.

Man knüpft an das Smartphone-Game an

Die Story von Granblue Fantasy: Relink schließt an die Geschichte des Smartphone-Games an, erzählt aber die Geschichte eines anderen Himmelreiches. Das Spiel ist in der Welt von Granblue Fantasy angesiedelt. Koichi Haruta von Cygames ist Producer, Tetsuya Fukuhara fungiert als Director – sie haben schon beim Original entscheidend mitgewirkt.

Das Charakter-Design stammt von Hideo Minaba, die Musik wird von Nobuo Uematsu und Tsutomu Narita beigesteuert. Ein wichtiger Aspekt des Spiels wird der Multiplayer sein. Nichtsdestotrotz wird es auch ein Singleplayer-Szenario geben, wobei darauf geachtet wird, das Spiel in dieser Hinsicht nicht zu kompliziert zu gestalten.

Granblue Fantasy: Relink befindet sich für PlayStation 4 in Entwicklung.

Bilder

Trailer

Gameplay-Material

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames