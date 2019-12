Final Fantasy VII Remake ist „zeitexklusiv bis zum 3. März 2021“ für PlayStation

Gematsu hat ein überarbeitetes Boxart zum Final Fantasy VII Remake verbreitet, dass von Square Enix veröffentlicht wurde, wie es heißt. Es zeigt unten rechts ein neues Logo von Sony PlayStation. Es besagt: „PlayStation Exclusive“ und „Play First on PS4“ sowie „Timed Exclusive until 3/3/2021“.

Das ist gleich in vielerlei Hinsicht interessant und lässt trotz der ungewohnt konkreten Angaben auch viel Interpretationsfreiraum. Es öffnet nicht nur den Weg für eine spätere PS5-Portierung, sondern natürlich auch den Weg für andere Plattformen wie Xbox und PCs. Angekündigt ist das Final Fantasy VII Remake nach wie vor nur für PlayStation 4. Was meint ihr, welche Plattformen folgen werden?

Wendecover für den Westen

Wie auch immer die Sache ausgeht, hier im Westen werden wir das neue Logo auch verbergen können. Denn die Verkaufsversionen des Final Fantasy VII Remake werden ein Wendecover bieten, wie Square Enix unlängst bekanntgab.

Am 3. März 2020 werden Fans endlich die erste Episode dieses Remakes spielen können. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Beschwörungs-Materia wird es als Vorbestellerbonus geben, darüber erfahrt ihr hier mehr. Wir haben das Remake bei der Gamescom 2019 angespielt.

Falls ihr euch Gedanken um den Umfang des Spiels macht, das bekanntlich erstmal nur in Midgar stattfindet, dann findet ihr hier beruhigende Worte von Nomura. Es wird einige neue Inhalte geben, darunter sogar neue Charaktere und Bosse.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix