Die Neuerscheinungen im Dezember 2019

Der letzte Monate des Jahres, die letzte Liste der Neuerscheinungen des Jahres. Leider ist sie ziemlich kurz! Mit der fünften Episode findet Life is Strange 2 einen Abschluss und am gleichen Tag erscheint dann auch die Handelsversion des Spiels.

Die Veröffentlichungen der beiden Square-Enix-Spiele SaGa Scarlet Grace: Ambitions sowie Star Ocean: First Departure R erfolgt leider nur digital. In Japan wird dann am 12. Dezember die Sakura-Wars-Saga weitergeschrieben. Im kommenden Jahr dann auch bei uns!

Hier ist unsere Auswahl für den Dezember. Was sind eure Must-Haves?

Life is Strange 2 Episode 5 (PS4, Xbox One, PC): 3. Dezember (bei Amazon bestellen*)

(PS4, Xbox One, PC): 3. Dezember (bei Amazon bestellen*) SaGa Scarlet Grace: Ambitions (PS4, Switch, PC, Mobile): 3. Dezember (Nur Download)

(PS4, Switch, PC, Mobile): 3. Dezember (Nur Download) Onechanbara Origin (PS4): 5. Dezember

(PS4): 5. Dezember Star Ocean: First Departure R (PS4, Switch) 5. Dezember (Nur Download)

(PS4, Switch) 5. Dezember (Nur Download) Project Sakura Wars (PS4): 12. Dezember

(PS4): 12. Dezember Samurai Shodown (Switch): 12. Dezember

(Switch): 12. Dezember Warriors Orochi 4 Ultimate (PS4, Switch): 19. Dezember

(PS4, Switch): 19. Dezember Atelier Dusk Trilogy (PS4, Switch): 25. Dezember

