Deutsche Verkaufscharts: Luigi nach Kurzurlaub zurück an der Spitze

Der Urlaub, den Luigi in Luigi’s Mansion 3 genießt, ist alles andere als erholsam. Verständlich, dass er sich da nach dem Topeinstieg in die deutschen Nintendo-Switch-Verkaufscharts erstmal ein paar Wochen Ruhe gegönnt hat, nachdem Pokémon Schwert und Schild erschienen sind. Jetzt meldet sich Luigi gut erholt zurück und klettert wieder auf Platz 1 der deutschen Charts. Luigi verdrängt Pokémon Schwert auf Rang 2.

Auch in den deutschen PS4-Charts gibt es einen neuen alten Spitzenreiter. Need for Speed: Heat nimmt nochmal Anlauf und rast an Star Wars Jedi: Fallen Order vorbei auf Platz 1. In den deutschen Xbox-One-Charts kann Star Wars die Spitze aber vor Call of Duty: Modern Warfare behaupten.

In den PC-Charts bleibt Anno 1800 das Maß aler Dinge. Darksiders Genesis ist hier auf Platz 10 der beste Neueinsteiger. Der Landwirtschafts-Simulator 19 landet auf Rang 2.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Luigi’s Mansion 3, Nintendo / Next Level Games