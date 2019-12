Death Come True: Neuer Teaser-Trailer zum Full-Motion-Abenteuer veröffentlicht

Das japanische Entwicklerstudio Izanagi Games veröffentlichte kürzlich einen neuen Teaser-Trailer zum Full-Motion-Crime-Abenteuer Death Come True. Der Titel soll für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs, Android und iOS erscheinen.

Bei Death Come True handelt es sich um ein Crime-Abenteuer im FMV-Stil. Das bedeutet, das Spiel ist eine Art Film zum Mitspielen. Ihr werdet also immer wieder vor Entscheidungen gestellt und müsst euch innerhalb eines relativ kurzen Zeitfensters für eine Möglichkeit entscheiden. Je nachdem wie ihr euch entschieden habt, verändert sich die Story und deren Ausgang drastisch.

Ohne Erinnerungen aber mit einer mächtigen Fähigkeit ausgestattet

Ihr übernehmt die Rolle von Makoto Karaki, einem gesuchten Serienmörder. Makoto erwacht ohne jegliche Erinnerung in einem Hotelzimmer und muss nun herausfinden, was genau geschehen ist. Makoto hat außerdem die Fähigkeit, in der Zeit zurückzureisen, um eventuell begangene Fehlentscheidungen zu berichtigen. Falls ihr also eine falsche Entscheidung trefft, welche letztendlich zum Tod des Hauptcharakters führt, könnt ihr die Zeit zurückdrehen, um diesen Fehler rückgänig zu machen.

So muss sich Makoto nun auf die Reise nach der Wahrheit machen und herausfinden, warum er des mehrfachen Mordes beschuldigt wird und wie und weshalb er in diesem mysteriösen Hotelzimmer gelandet ist.

Ein hochkarätiger Soundtrack soll für Atmosphäre sorgen

Der Entwickler gab außerdem bekannt, dass der Soundtrack von Masafumi Takada komponiert werden soll. Takada war bereits für die Soundtracks von Killer 7, The Evil Within, der Danganronpa-Serie und vielen weiteren Titeln verantwortlicht.

Death Come True soll 2020 erscheinen. Der Titel soll in mehreren Sprachen für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs, Android und iOS erscheinen. Ein exaktes Releasedatum ist noch nicht bekannt.

Der Teaser-Trailer zu Death Come True

via Gematsu, Bildmaterial: Death Come True, Izanagi Games