Tales of Crestoria: Neues Gameplay, aber es erscheint nicht mehr 2019

Der kommende Tales-of-Ableger Tales of Crestoria wird nicht mehr wie geplant noch in diesem Jahr erscheinen. Produzentin Tomomi Tagawa gab in einem Statement bekannt, dass man dieses Ziel nicht mehr einhalten kann. „Eines unserer Ziele mit diesem Spiel ist es, ein Tales of für Mobilgeräte zu erschaffen, mit dem jeder Spaß haben kann. Wir bitten deshalb um etwas mehr Zeit, um uns weiter auf Qualitätsverbesserungen konzentrieren zu können.“

Dafür gab man auch bekannt, dass die Story des Mobile-Games vollständig vertont sein wird. Diese Sprachausgabe wird Japanisch sein. Im Dezember soll es das nächste Entwicklungs-Update geben, dann vermutlich auch mit einem neuen Releasetermin. Außerdem will man dann weitere Ingame-Features vorstellen und einen Blick auf den Opening-Movie gewähren.

Neben dem aktuellen Entwicklungs-Statement findet ihr unten auch einen neuen Trailer, der euch Machina und Kasque vorstellt, und Aufzeichnungen von einem aktuellen Livestream, bei dem viel neues Gameplay-Material gezeigt wurde. Bei Twitter gab es außerdem einige Einblicke in den „Character Room“, in dem ihr eure Charaktere mit allerlei Accessoires anpassen könnt.

Zu Verbrechern gebrandmarkt

Tales of Crestoria spielt in einer Welt, in der Menschen dazu verpflichtet sind sogenannte „Vision Orbs“ zu tragen, um damit Verbrecher durch Gebete zu richten. Der Protagonist, Kanata, ist der Sohn eines Mönchs, der ein Dorf leitet. Er ist heimlich in Misella, ein Waisenmädchen, das im Kloster lebt, verliebt.

In einer vom Schicksal geprägten Nacht wird Kanata ein schweres Verbrechen begehen, um jenes Mädchen vor einer Tragödie zu bewahren. Um Kanata zu beschützen, gerät auch Misella mit in das Verbrechen hinein. Hervorgerufen durch das Ereignis haben sich Leute mittels dem Vision Orb gewünscht die beiden zu bestrafen, wodurch sie zu „Verbrechern“ wurden und fortan auf der Flucht vor den „Enforcers“ sind.

Erkundet die Welt, freut euch auf zahlreiche Nebenaufgaben und bekannte Gesichter aus der Tales-of-Serie und natürlich über die serientypischen Skits. Nachfolgend die versprochenen neuen Videos.

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Crestoria, Bandai Namco