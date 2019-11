Sonntagsfrage: Spielt ihr lieber das eigene Geschlecht oder ein anderes?

Manchmal stellen uns Spiele vor eine schwierige Wahl. Soll der eine Charakter zum Beispiel getötet werden, soll ich lieber den linken Weg wählen oder bin ich einfach stink normaler Typ, der sich mit niemanden anlegt? Fragen über Fragen. Doch bevor es zu diesen entscheidenden Fragen in der Handlung kommt, dreht sich alles um die wirklichen Fragen in dem Spiel: Wie soll ich meinen Charakter im Editor gestalten? Und welches Geschlecht spiele ich dieses Mal?

Einige Spiele besitzen bereits seit langer Zeit die Möglichkeit zwischen den Geschlechtern zu wählen und sorgen damit für die richtige Diversität. Natürlich kommt Spielerinnen und Spielern an dieser Stelle vorwiegend die Idee, sich selbst zu spielen. Sprich, man gestaltet den Charakter nach dem eigenen Aussehen und Geschlecht.

Doch das gilt gewiss nicht für alle Spielerinnen und Spieler auf der Welt. Viele freuen sich auch darüber, wenn sie ein anderes Geschlecht wählen. Einige spielen die Spiele sogar mehrfach durch, um zu sehen ob sich etwas an der Geschichte verändert oder um die Geschichte noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.

Zu welchem dieser Spieltypen gehört ihr? Das wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage herausfinden.

Dabei dreht sich es natürlich nur um Spiele, die uns die Möglichkeiten dazu bieten. Es gibt auch Titel, in denen dies nicht möglich ist, weil es eine feste Protagonistin oder einen festen Protagonisten gibt. Wie immer habt ihr auch die Möglichkeit, nicht nur abzustimmen, sondern in den Kommentaren zu schreiben, warum ist das eigene/gegenteilige Geschlecht im Spiel wählt.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 03. November

In der vergangenen Sonntagsfrage traten mal wieder zwei bekannte Videospielfiguren gegeneinander an: Link und Geralt. Ich muss gestehen, dass ich nicht gedacht habe, dass es solche Diskussionsausmaße annehmen wird. Naja, dennoch ist es ganz schön. Kommen wir trotzdem erst einmal zu dem offiziellen Ergebnis. Link schlägt Geralt in dieser Sonntagsfrage mit 42 zu 36 Stimmen bzw. 54 zu 46 Prozentpunkten. Es ist kein deutlicher Sieg, dennoch hat er die Nase vorn.

Wenn man sich die Kommentare so anschaut, sehen das einige Userinnen und User etwas anders. Einige bezeichnen Link als charakterlose Spielfigur, die gerade durch seine Stummheit kaum in seinen Spielen glänzt. Demgegenüber fielen die Argumente, welche ihn durch seine jahrzehntelange Erfahrung als ikonischer ansehen.

Bei Geralt gehen die Meinungen auch stark auseinander. Einige Userinnen und User feiern ihn für seine tiefgründige Persönlichkeit. Im Gegensatz zu Link strahle er mehr Charme aus und verzaubert einem mit seinem persönlichen Erscheinen. Nichtsdestotrotz sei dies nicht so von belangen, da man ihn schneller in der Branche vergessen wird.