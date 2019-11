Pixel-Art-Action-Adventure Sparklite ist jetzt erhältlich

Eigentlich sollte Sparklite schon im Frühjahr 2019 erscheinen. Nach mehreren Monaten Wartezeit steht das Action-Adventure nun nicht nur in den digitalen, sondern auch in den Handelsregalen. Für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch ist Sparklite seit einigen Tagen erhältlich. Den Launchtrailer seht ihr unten.

Die PC-Version ist nur via Steam erhältlich, während die Konsolenfassungen sowohl digital als auch physisch erschienen sind. Für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gibt es Handelsversionen. Stellvertretend seht ihr rechts das Boxart der Switch-Version.

Rettet das Sparklite

Sparklite ist ein Pixel-Art-Action-Adventure in einem prozedural generierten Land. In Top-Down-Ansicht müssen wir mithilfe der Heldin Ada den „Baron“ bekämpfen.

Dieser hat es nämlich darauf abgesehen, das Sparklite, die Lebenskraft des Planeten, für den Aufbau seiner Armee aus Kriegsmaschinen zu missbrauchen.

Dabei steht der Heldin ein riesiges Arsenal an Waffen, Ausrüstung und weiteren Gegenständen zur Verfügung, welches sich durch zahlreiche Erfindungen stets erweitert.

Mithilfe der Erfindungen müsst ihr in die unterschiedlichen Zonen reisen, um die Ausgrabungsstätten des „Barons“ zu schließen, damit das Sparklite nicht vollständig abgebaut werden kann.

