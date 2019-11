My Nintendo: SNES-Poster als physische Prämie ab heute erhältlich

Viele Nintendo-Fans trauern noch heute Club Nintendo hinterher. Vor allem wegen der vielen tollen Prämien, die Nintendo-Fans für ihre Treue (und ihr ausgegebenes Geld) eintauschen konnten. Im Sommer sah es kurz aus, als könnte My Nintendo an diese goldene, alte Zeit anknüpfen. Nintendo bot zum Tausch gegen Platinpunkte ein Set aus drei hochwertigen Splatoon-Postern bei My Nintendo an.

Seitdem war es still um weitere physische Prämien, aber heute gibt es die nächste Aktion! Ihr könnt euch seit einigen Stunden ein Set aus drei SNES-Postern bei My Nintendo sichern. Dazu müsst ihr einerseits Mitglied sein, andererseits über 300 Platin-Punkte verfügen.

Gegen diese 300 Punkte könnt ihr euch auf dieser Seite einen Produktcode für die Poster sichern, den ihr dann während des Bestellvorgangs der Poster eingeben müsst. Sonst geht nichts. Danach schnell ab zur Kasse. Leider benötigt ihr eine Kreditkarte, um die anfallenden Versandkosten von 3,99 Euro zu bezahlen.

Wenn ihr das alles schnell erledigt, denn wie immer gibt es die Poster nur solange der Vorrat reicht, könnt ihr euch auf drei Poster mit Motiven aus Super Mario Kart, Super Metroid und The Legend of Zelda: A Link to the Past freuen. „Die Poster sind glänzend und auf hochwertigem 170 g/m²-Papier gedruckt. Sie werden aufgerollt in einem Karton verschickt.“

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo