Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Dabei sticht Hideo Kojimas neustes Spiel Death Stranding (PS4) definitiv hervor, denn es holt mit 40/40 den berühmten Perfect Score. Es ist dies der 26. in der Geschichte des Famitsu-Magazins. Letztmals wurde dieser im Jahr 2017 vergeben, damals wurden The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Dragon Quest XI ausgezeichnet.

Die Famitsu reiht sich damit in die Reihe der doch recht unterschiedlichen internationalen Einschätzungen von Death Stranding ein.

Für Hideo Kojima ist es der bereits vierte Perfect Score von der Famitsu. Die bisherigen drei Spiele mit einer perfekten 40 waren Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008), Metal Gear Solid: Peace Walker (2010) und Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015).

Die Wertungen im Überblick

Death Stranding (PS4) – 10/10/10/10 [40/40]

Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch) – 8/9/9/8 [34/40]

A Hat in Time (Switch) – 8/9/7/9 [33/40]

Vasara Collection (PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/8 [31/40]

Strange Telephone (Switch) – 6/8/8/8 [30/40]

My Time at Portia (PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

