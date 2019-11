Dead or Alive 6: Rachel aus der Ninja-Gaiden-Serie tritt der Kämpferriege bei

Im Zuge des Dead or Alive Festivals 2019 kündigten Entwickler Team Ninja und Publisher Koei Tecmo an, dass Rachel, welche durch die Ninja-Gaiden-Reihe bekannt ist, ab Dezember dieses Jahres der Kämpferriege von Dead or Alive 6 beitreten soll. Für Rachel sollen die folgenden Kostüme verfügbar sein:

Deluxe Costume

Happy Wedding Costume

Pirates of the 7 Seas Costume

Seaside Eden Costume

Summer Breeze Collection

Neues Kostüm-Set und Kämpfer bereits in Planung

Koei Tecmo gab außerdem bekannt, dass am 26. November 2019 das “Energy Up! Training Wear”-Kostüm-Set für alle weiblichen Kämpfer erscheinen soll und 16 zusätzliche Outfits bieten soll.

Als zusätzliches Schmankerl gab der Publisher außerdem bekannt, dass man an zusätzlichen Kostümen arbeite, welche an Charakter-Outfits von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout angelehnt sein sollen. Auch soll ein noch nicht näher genannter Charakter aus Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation der Kämpferriege von Dead or Alive 6 beitreten. Weitere Infos hierzu, will der Publisher allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Dead or Alive 6 ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich, unseren Test findet ihr hier. Den Ankündigungstrailer sowie einige Screenshots von Momiji und den Ninja-Kostümen könnt ihr euch unten anschauen.

Der Rachel-DLC-Charakter-Trailer

Der offizielle Trailer zum “Energy Up! Training Wear”-Kostüm-Set

via Gematsu, Bildmaterial: Dead or Alive 6, Koei Tecmo / Team Ninja