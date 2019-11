Das nächste Trails-Spiel soll in Japan bis im September 2020 erscheinen

Falcom hat im aktuellen Geschäftsbericht einige interessante Details bekanntgegeben. So stellt man in Aussicht, den nächsten Ableger der Trails-Serie in Japan bis im September 2020 zu veröffentlichen. Erste Informationen und Bilder zum noch namenlosen Spiel gab es bereits im Juni.

Zudem plant man einige weitere Remaster-Titel für PlayStation 4, welche den Weg von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I, II und Ys: Memories of Celceta gehen sollen. Auch gänzlich neue Titel will man angehen, neben der Trails-Reihe spricht man namentlich auch von Ys.

Neue Gesamtverkaufszahlen zur Trails-Serie gab Falcom ebenfalls bekannt. Demnach konnten sich alle diese Spiele zusammen weltweit bisher 4,3 Millionen Mal verkaufen.

Trails of Cold Steel – ein Überblick

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel ist in Europa seit dem 29. März für PlayStation 4 erhältlich, Versionen für PlayStation 3, PlayStation Vita und PCs wurden bereits zuvor veröffentlicht. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II ist seit dem 7. Juni für PlayStation 4 verfügbar und zuvor bei uns bereits für PlayStation 3, PlayStation Vita und PCs erschienen. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erschien durch NIS America bei uns am 22. Oktober für PlayStation 4. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ ist bisher nur in Japan für PlayStation 4 veröffentlicht worden, hier steht eine Ankündigung für den Westen noch aus.

via Gematsu, Bildmaterial: Trails of Cold Steel III, NIS America / Nihon Falcom