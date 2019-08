Sony erwirbt Insomniac Games

Bildmaterial: Marvel’s Spider-Man, Sony / Insomniac Games

Sony lässt am Rande der Gamescom 2019 aufhorchen, der japanische Gigant hat Insomniac Games gekauft. Das Studio hinter Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank, Sunset Overdrive und weiteren Titeln gehört damit ab sofort zu den Worldwide Studios von Sony. Spider-Man konnte sich als PS4-Exklusivtitel bisher 13,2 Millionen Mal verkaufen, Sony hat also gute Gründe, den Entwickler an sich zu binden.

Welche Titel nun bei Insomniac Games entstehen, wissen wir noch nicht. Aber diese werden auf Sony-Konsolen zu Hause sein. Was würdet ihr euch von Insomniac Games wünschen?

via Gematsu