Sekiro: Shadows Die Twice bereits 3,8 Millionen Mal ausgeliefert

Kadokawa Corporation, der Mutterkonzern von FromSoftware, konnte im letzten Finanzbericht sehr solide Verkaufszahlen für Sekiro: Shadows Die Twice vermelden. Per Ende Juni wurde das Spiel bereits 3,8 Millionen Mal ausgeliefert. Das dürfte auch den Publisher Activision freuen, welcher bereits zehn Tage nach der Veröffentlichung den Durchbruch der Zwei-Millionen-Marke vermelden durfte.

Auch wir fanden in unserem Review lobende Worte für das fordernde Samurai-Abenteuer, welches seit dem 22. März für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich ist. Bei FromSoftware arbeitet man derzeit an Elden Ring, welches wieder zusammen mit Bandai Namco entsteht.

