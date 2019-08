Monkey King: Hero is Back soll am 17. Oktober auch im Westen erscheinen

Bildmaterial: Monkey King: Hero is Back, THQ Nordic, October Media, Oasis Games / HexaDrive, Sony

Wie Publisher THQ Nordic nun bekanntgab, soll Monkey King: Hero is Back am 17. Oktober 2019 auch offiziell im Westen für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Die Pläne für den Westen gab es schon lange, konkrete Details dazu standen aber bisher aus.

Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm aus dem Jahre 2015, welcher mit einem Einspielergebnis von 153 Millionen US-Dollar als der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten in China gilt. Die Story handelt dabei von den drei Hauptcharakteren Monkey King, Pigsy und dem Kind Liu Jiang, welche sich auf ihrer Reise unzähligen gefährlichen Monstern stellen müssen. Während dieser Reise wachsen die drei Protagonisten immer mehr zusammen und finden so immer mehr Informationen über ihr eigenes Schicksal heraus.

Monkey King: Hero is Back soll am 17. Oktober 2019 nun auch im Westen für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Neben der Standard-Edition für 39,99 Euro, welche im Westen anders als in Asien auch als physische Version erscheinen soll, soll es die PlayStation-4-Version auch als digitale Hero-Edition für 64,99 Euro geben.

Für PCs soll das Spiel ebenfalls als physische Version für 29,99 Euro erscheinen. Außerdem gibt es für PC-Spieler noch die Standard-Digital-Edition für 34,99 Euro und die Digital-Deluxe-Edition für 59,99 Euro im Angebot. Die Bonusinhalte der erweiterten Varianten sind identisch zu den asiatischen Versionen. Die digitalen Versionen des Spiels können ab dem 18. August 2019 vorbestellt werden.

