Life is Strange 2: Teaser für den Trailer zu Episode 4 veröffentlicht

Bildmaterial: Life is Strange 2, Square Enix / Dontnod Entertainment

Dontnod Entertainment hat einen kurzen Teaser veröffentlicht, mit dem der Trailer zur vierten Episode von Life is Strange 2 angekündigt wird. In diesem ist Sean zu sehen, wie er auf einer Strasse läuft, während eine Stimme aus dem Hintergrund erzählt, er sei nun alleine und an einer Sackgasse angelangt.

Der Trailer für die vierte Episode namens „Faith“ erscheint nächste Woche am 19. August, während die Episode selbst nur drei Tage später spielbar sein soll. Auf die fünfte Episode müssen Fans dann wieder etwas länger warten, da diese Ende Jahr am 3. Dezember kommen soll.

Freut ihr euch auf die vierte Episode oder hat der ganze Hype durch die längeren Wartezeiten nachgelassen? Gehört ihr allenfalls zu denen, die lieber warten, bis das ganze Spiel draußen ist, anstatt es episodisch zu spielen?

Unsere Reviews zu Episode 1 und Episode 2 könnt ihr bei Interesse nachlesen. Life is Strange 2 erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Dontnod Entertainment über Twitter