Die limitierte physische Yakuza Remastered Collection ist jetzt bei Amazon vorbestellbar

Bildmaterial: Sega

Das war die Überraschung des gestrigen ersten Gamescom-Tages: Sega kündigte die The Yakuza Remastered Collection für PlayStation 4* an. Die limitierte physische Fassung enthält Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 und erscheint am 11. Februar 2020. Die Spiele erscheinen bis dahin zunächst nacheinander digital mit dem krönenden physischen Abschluss.

Ab sofort könnt ihr euch euer Exemplar sichern:

Die Edition ist limitiert und enthält Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 auf zwei Datenträgern in einer roten Sammlerbox, die mit Kiryus Drachentattoo verziert ist. Yakuza 5 wird im Westen das erste Mal in einem physischen Format verfügbar sein. Die Sammlung enthält daher auch eine „echte Yakuza 5 PS3-Box“.

