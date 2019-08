Astral Chain: Pokémon hat einen Einfluss auf das Spiel

Bildmaterial: Astral Chain, Nintendo / Platinum Games

Der Twitter-Account von Nintendo of America hat einen neuen Tweet veröffentlicht, in welchem Game Director Takahisa Takura neue Details zu Astral Chain verrät. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einfluss von Pokémon auf Astral Chain.

In Astral Chain beschwört und kämpft der Spieler mit seinen Legions. Ich liebe Pokémon sehr, vielleicht ist deshalb die Idee, mit einem weiteren Charakter in den Kampf zu ziehen, stark von den Spieleerfahrungen aus meiner Kindheit beeinflusst, in der ich mit meinen Pokémon aufgewachsen bin.

Weitere Quellen der Inspiration

Als weitere Inspirationen für die Story von Astral Chain nannte Takura Science-Fiction-Animes und Verfahren bei der japanischen Polizei. Das Spiel ist in mehrere Abschnitte mit eigenen spezifischen Zielen gegliedert, wie beispielsweise in Bayonetta. Allerdings haben Spieler die Freiheit, sich um Nebenaufgaben wie in NieR: Automata zu kümmern.

Astral Chain soll weltweit am 30. August 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Die Collector’s Edition könnt ihr euch noch sichern:

via DualShockers