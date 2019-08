Amazon zieht mit: „3 für 49 Euro“ und „3 für 79 Euro“ für ausgewählte Games – inkl. Switch

Bildmaterial: Amazon

Wie so oft zieht Amazon mit und „kontert“ die Sales-Aktion der Konkurrenz. Man hat ebenfalls eine „3 für 49 Euro“ sowie „3 für 79 Euro“-Aktion gestartet, ebenso wie Media Markt in dieser Woche. Auch hier sind ausgewählte Nintendo-Switch-Games mit dabei.

Derzeit verfügbar sind zum Beispiel noch Xenoblade Chronicles 2: Torna, Unravel Two, Snipperclips Plus, A.O.T. 2 Final Battle, Atelier Lulua, Nelke & the Legendary Alchemists, Travis Strikes Again – allesamt für Nintendo Switch.

Für PS4 gibt es um Beispiel noch Spyro Reignited Trilogy, Resident Evil 2, NieR Automata, Jump Force, One Piece World Seeker, Persona 5 Dancing the Starlight oder Judgment sowie viele weitere.

Wie immer gilt: Solange der Vorrat reicht. Wenn Spiele ausverkauft sein sollten, verschwinden sie in der Regel von der Aktionsseite. Sucht euch auf den Aktionsseiten einfach drei Spiele aus. Im Warenkorb wird der Preis dann entsprechend angepasst.

