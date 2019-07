Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition erscheint am 17. Oktober für PS4 in Japan

Bildmaterial: Travis Strikes Again: No More Heroes, Marvelous / Grasshopper Manufacture

Laut diversen japanischen Händlern soll die Complete Edition von Travis Strikes Again: No More Heroes am 17. Oktober 2019 für PlayStation 4 in Japan erscheinen. Die PlayStation-4-Version soll neben den beiden DLCs „DLC#1: Black Dandelion“ und „DLC#2: Bubblegum Fatale“ auch ein neues Cover und zusätzliche Sticker enthalten.

Travis Strikes Again: No More Heroes soll auch für PCs via Steam erscheinen. Ein Erscheinungsdatum für die PC-Version gibt es offiziell noch nicht, aber wahrscheinlich wird man sich am Releasedatum der PlayStation-4-Version orientieren. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die PC-Version im Westen in der selben Woche an den Start gehen wird, wie die japanische Version.

Das Spiel wird in Europa von Marvelous Europe vertrieben, während der Nordamerika-Release von XSEED Games übernommen wird. Travis Strikes Again: No More Heroes erschien bereits am 18. Januar 2019, einst exklusiv für Nintendo Switch.

Rechts seht ihr das neue japanische Cover, unten einen älteren Trailer.

