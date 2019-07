The Forbidden Arts: Action-Adventure-Platformer erscheint am 7. August für Xbox One, Switch und PCs

Bildmaterial: The Forbidden Arts, Stingbot Games

The Forbidden Arts ist ein Action-Adventure-Platformer vom kalifornischen Entwickler Stingbot Games. Das Spiel erschien bereits im Februar 2018 über das Early-Access-Programm von Steam. Nun nähert sich der Titel allerdings der Fertigstellung und soll ab dem 7. August für Xbox One, Nintendo Switch, PCs und im vierten Quartal diesen Jahres dann auch für PlayStation 4 erhältlich sein.

Bei The Forbidden Arts schlüpft ihr in die Rolle des jungen Helden Phoenix, welcher sich auf der Suche nach einem Druiden befindet, um sich dessen Rat bezüglich seiner immer wiederkehrenden und mysteriösen Visionen holen. Die Visionen die Phoenix so quälen, lassen ihn nach und nach zu einem Pyromanen werden. So beginnt also die beschwerliche Reise von Phoenix, welcher sich fortan auf diesem Weg von einem Neuling zu einem Meister des Feuers entwickelt.

Fünf Welten, dutzende Gegner und das Element des Feuers wollen gemeistert werden

The Forbidden Arts soll euch ganze fünf unterschiedliche Welten mit dutzenden Levels, sechs Bosskämpfen, über 30 verschiedenen Gegnertypen und 12 Stunden actiongeladenes Gameplay bieten. Um gegen diese gefährlichen Gegner bestehen zu können, muss sich Phoenix nach und nach mit dem Element des Feuers vertraut machen und lernen dieses mächtige Element gezielt gegen seine Feinde einzusetzen.

Befindet sich Phoenix in einem Dungeon, schaltet das Spiel in eine klassische 2D-Perspektive und erinnert dabei an klassische 2D-Platformer. Befindet sich der Spieler jedoch auf der Oberwelt, wechselt das Spiel in eine 3D-Perspektive und spielt sich dabei dann wie ein Zelda-like. Phoenix beherrscht unter anderem allerlei Moves, um sich geschickt durch die gefährlichen Dungeons bewegen zu können. Ebenfalls bietet das Spiel die Möglichkeit mit allerlei NPCs zu kommunizieren, welche euch zum Teil auch nützliche Tipps und weitere nützliche Infos geben.

The Forbidden Arts erscheint am 7. August 2019 für Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Eine PlayStation-4-Version soll dann im vierten Quartal 2019 folgen.

via Gematsu