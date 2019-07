Pokémon Masters erscheint im August: Neue Trailer veröffentlicht und Vorregistrierung gestartet

Bildmaterial: Pokémon Masters, The Pokémon Company

Pokémon Masters wurde erst im Mai auf der Pokémon-Pressekonferenz angekündigt, jetzt steht bereits der Veröffentlichungstermin fest. Das Spiel soll schon am 29. August diesen Jahres für iOS- und Android-Geräte erscheinen. Heute veröffentlichten The Pokémon Company einen neuen Trailer und die Vorregistrierung gestartet.

Das Spiel selbst ist kostenlos spielbar, wird aber auch In-App-Käufe enthalten. Das mobile Pokémon-Abenteuer bietet Bildschirmtexte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und traditionellem Chinesisch. Vertonungen in Englisch und Japanisch sind auch bereits bestätigt.

Pokémon Masters ist ein Kampfspiel, bei dem ihr euch mit berühmten Trainern des Pokémon-Universums zu Dreierteams zusammenschließt, um in Echtzeit-Kämpfen gegen andere Teams anzutreten. Jeder Trainer hat ein Partner-Pokémon, mit dem ein sogenanntes Gefährtengespann gebildet wird. Ihr besucht gemeinsam die künstliche Insel Passio, wo ihr ähnlich wie in den Hauptspielen Orden sammeln könnt, um am World Pokémon Masters Turnier teilzunehmen.

Am 25. Juli wird es eine erste Preview-Version des Spiels für Android-Geräte in Singapur geben, die auch bald in Kanada verfügbar sein soll. Die Preview-Version wird ähnlich einer Demo beschränkten Zugang zum Inhalt des Spiels bieten. Der Spielfortschritt kann später auch in die finale Version des Spiels übernommen werden.

Im App Store und über den Google Play Store könnt ihr euch bereits für Pokémon Masters vorregistrieren, damit ihr püntklich zum Release ins Abenteuer starten könnt. Um euch auf das Spiel vorzubereiten, hat Entwickler DeNA eine Reihe von Trailern veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt.

via Gematsu