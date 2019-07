Pikachu Outbreak 2019: Pokémon Café Booth serviert auch in diesem Jahr ein zuckersüßes Menü

Bildmaterial: Pokémon Café

Wie süß ist das denn? The Pokemon Company hat das erste Set an exklusiven Getränken und Eis bekannt gegeben, das beim diesjährigen Pokémon Café Booth auf dem Pikachu Outbreak 2019 in Yokohama serviert wird. Das Event findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 12. August statt und lässt Pikachu hochleben. Alljährlich erreichen uns vom Event mitunter kuriose Fotos von massenhaft tanzenden Pikachus oder Amphibienfahrzeugen mit Pikachu-Anstrich.

Zu den Speisen am Pokémon Café Booth zählen diesmal „Pikachu Ice Bar“, das vier verschiedene Gesichter haben kann, „Pikachu Lemonade Soda“ und „Pikachu Tapioca Drink“. Wenn ihr euren Behälter nach Verzehr der Speisen wieder zum Booth zurück bringt, erhaltet ihr sogar einen einzigartigen Sticker gratis.

via NintendoSoup