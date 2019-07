One Piece World Seeker: Erste Bilder zum zweiten DLC

By

Seit Kurzem wissen wir, dass die erste DLC-Episode mit dem Titel „The Void Mirror Prototype“ für One Piece World Seeker mit Zorro in der Hauptrolle am 12. Juli veröffentlicht wird. Im Laufe des Jahres folgen noch zwei weitere Episoden mit Sabo und Law, wobei es nun erste Bilder von Bandai Namco zur Episode mit Sabo gibt. Im Herbst soll besagte zweite Episode veröffentlicht werden.

One Piece World Seeker ist weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich, unseren Test findet ihr hier.

