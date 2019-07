Neues Dark-Souls-Merchandise: Leuchtfeuer-Lampe

By

Bildmaterial: Dark Souls Remastered, Bandai Namco / FromSoftware

Dark-Souls-Fans können sich über neues Merchandise in Form einer Leuchtfeuer-Lampe freuen. Im offiziellen Bandai Namco Store wird die Lampe als einzigartig beworben, da das Leuchtfeuer handbemalt sei und somit keines dem anderen gleiche. Um die Einzigartigkeit weiter zu untermalen, ist jede Kunstharzstatue nummeriert.

Die Statue ist 20cm hoch und natürlich auch limitiert, auf 1.500 Einheiten. Wer sich also dafür erwärmen konnte, kann sich die Statue für 89 Euro im Bandai Namco Store kaufen. Diese Statue ist dabei nicht das einzige Sammlerobjekt, das von der Dark-Souls-Reihe in letzter Zeit auf den Markt kam, schließlich erschien Ende Mai die Dark Souls Trilogy: Collector’s Edition in Europa, die mit 2.000 Einheiten ebenfalls limitiert war.

via Eurogamer, Bandai Namco Store