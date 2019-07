Neuer Trailer zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair zeigt die „alternativen Levelzustände“

By

Bildmaterial: Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Playtonic / Team17

Publisher Team17 und das Entwicklerstudio Playtonic Games haben einen neuen Trailer zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair veröffentlicht, der die „alternativen Levelzustände“ der insgesamt 20 „2,5D“-Level näher beleuchtet. Somit steigt die Anzahl der Level auf insgesamt 40, da jeder Level seinen eigenen alternativen Zustand besitzt. Was das alles bedeutet, zeigt euch das Video.

Von der 3D-Oberwelt aus gelangen Spieler in die 20 verschiedenen 2,5D-Level. Jedes der Level enthält ein Mitglied der Royal Beettalion Guard, welches gerettet werden muss. Um den Zustand eines Levels zu verändern, müssen unterschiedliche Dinge in den Leveln absolviert werden. Dazu zählen Elektrizität anschalten, das Level mit Wasser überfluten oder den Level auf den Kopf drehen.

Rettet die Mitglieder der Royal Beettalion Guard

Wenn alle Mitglieder von Königin Phoebees Royal Beettalion Guard aus jedem Level befreit wurden, gelangen Spieler zur größten Herausforderung von Capital B: dem Impossible Lair. Der Titel erscheint im vierten Quartal dieses Jahres für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch.

Ihr findet die Handelsversion des Spiels bereits bei Amazon*!

via Gematsu