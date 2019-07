Harvest Moon: Friends of Mineral Town – Remake für Nintendo Switch angekündigt

Bildmaterial: Bokujou Monogatari Saikai no Mineral Town, Marvelous

Marvelous hat ein Remake zweier alter Spiele angekündigt. Dabei handelt es sich um die GameBoy-Advance-Titel Harvest Moon: Friends of Mineral Town und Harvest Moon: More Friends of Mineral Town. Beide Titel sind Spiele der Bokujō-Monogatari-Reihe. More Friends of Mineral Town ist eine „weibliche“ Variante von Friends of Mineral Town, in der man einen weiblichen Hauptcharakter spielt.

Bokujou Monogatari: Saikai no Mineral Town für Nintendo Switch erscheint am 17. Oktober in Japan. Über eine Veröffentlichung in Nordamerika oder Europa ist noch nichts bekannt, wenn es jedoch dazu kommt, dann als Teil der „neuen“ Story-of-Seasons-Reihe. Durch die Trennung von Publisher Natsume darf Marvelous den „Harvest Moon“-Namen für seine eigenen Spiele nicht mehr benutzen, weswegen Marvelous die Reihe „Bokujō Monogatari“ seit 2014 unter dem Titel „Story of Seasons“ veröffentlicht.

via Gematsu