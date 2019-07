Gewinnspiel: Wir verlosen Fire Emblem: Three Houses

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

In wenigen Tagen ist es so weit, mit Fire Emblem: Three Houses erscheint der nächste Eintrag zur beliebten Fire-Emblem-Serie. Im Spiel für Nintendo Switch werdet ihr zu Beginn vor eine schwere Wahl gestellt. An der Militärakademie seid ihr ein Professor und müsst die künftigen Herrscher von Fódlan ausbilden. Diese stammen aus den namensgebenden drei Häusern, den Schwarzen Adlern, Blauen Löwen und Goldenen Hirschen.

Für wen entscheidet ihr euch?

Genau das ist auch unsere Gewinnspiel-Frage. Wir verlosen ein Exemplar von Fire Emblem: Three Houses für Nintendo Switch unter allen, die im Kommentarthread zu diesem Beitrag ihre Wahl kundtun und uns sagen, warum sie so gefallen ist.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Juli 2019 um 22 Uhr. Barauszahlung ist ausgeschlossen. Ihr seid mindestens 12 Jahre alt. Die Gewinner werden über eine Persönliche Nachricht in unserem Forum informiert, ihr müsst euch also dafür kostenlos anmelden, falls ihr nicht bereits einen Account besitzt.

Die Schwarzen Adler

Dieses Haus beherbergt Studenten aus dem Adrestianischen Kaiserreich, darunter auch die Haussprecherin und zukünftige Kaiserin Edelgard. Die Schwarzen Adler sind für ihr magisches Talent bekannt.

Die Blauen Löwen

In diesem Haus befinden sich Studenten aus dem Heiligen Königreich Faerghus. Ihr Haussprecher ist Prinz Dimitri. Die Blauen Löwen gelten als besonders geschickt in Kriegskünsten.

Die Goldenen Hirsche

Dieses Haus ist für die Studenten aus der Allianz von Leicester vorgesehen. Ihr Haussprecher ist Claude, der Erbe der führenden Adelsfamilie der Allianz. Die Goldenen Hirsche verstehen sich auf den Fernkampf.

Am 26. Juli erscheint Fire Emblem: Three Houses für Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr euch noch Fire Emblem: Three Houses vorbestellen*. Zum Spiel soll auch ein Erweiterungspass kommen, der euch ebenfalls vorgestellt wurde.

*Hinweis: Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müsst ihr, wie oben beschrieben eure Wahl im Kommentarthread zu diesem Beitrag kundtun. Darüber hinaus könnt ihr eure Entscheidung auch in dieser kleinen Umfrage festhalten.