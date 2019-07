Fire Emblem: Three Houses zeigt die Militärakademie

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

Nächste Woche geht es endlich in die Militärakademie! Dann erscheint nämlich Fire Emblem: Three Houses und zeigt sich deshalb nun in einem passenden Trailer. An der Militärakademie seid ihr ein Professor und müsst die künftigen Herrscher von Fódlan ausbilden. Diese stammen aus den namensgebenden drei Häusern, den Schwarzen Adlern, Blauen Löwen und Goldenen Hirschen. Für wen entscheidet ihr euch?

Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli für Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr euch noch Fire Emblem: Three Houses vorbestellen*. Zum Spiel soll auch ein Erweiterungspass kommen, der euch ebenfalls vorgestellt wurde.