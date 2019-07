Fire Emblem: Three Houses präsentiert sich im TV-Trailer

By

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

Nintendo hat einen 30-sekündigen TV-Trailer zu Fire Emblem: Three Houses veröffentlicht, der einige knackige Gameplay-Szenen zum Spiel präsentiert und euch vor Entscheidungen stellt.

In Fire Emblem: Three Houses steht der Krieg bevor. Jede Entscheidung, die du triffst, hängt von dem Haus ab, das du leiten möchtest. Wirst du mit deinem stärksten Angriff in den Kampf eilen oder ihn für bessere Einheiten aufbewahren? Wirst du bei jeder Bewegung das Beste aus dir machen oder wirst du der entscheidende Anführer sein, den Fódlan braucht?

Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli. Neben der normalen Version veröffentlicht Nintendo am gleichen Tag eine limitierte Edition mit einem Steelbook, dem Soundtrack auf einem USB-Stick, einem Ansteckset sowie Artbook. Ein Erweiterungspass wurde ebenfalls vorgestellt.

via Nintendo