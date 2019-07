Digimon Survive: Eröffnungsvideo und neue Bilder

Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco / Witchcraft

Trotz der Verschiebung auf das kommende Jahr hat sich Bandai Namco wohl dazu entschlossen, nicht ganz den Mantel des Schweigens über Digimon Survive zu legen. Die Fans wird es freuen! Heute veröffentlichte man das Opening-Video, eine offizielle Kurzeinführung zum Spiel und viele Screenshots.

Während einem Ferienlager werden Momotsuka Takuma und seine Freunde in eine andere Welt mit mysteriösen Monstern, den Digimon, gezogen. SpielerInnen werden in diesem neuem Survival/Taktik-RPG vielen Herausforderungen ausgesetzt sein und starke Gegner bekämpfen. Entscheidungen, die man während des Spielverlaufs trifft, können sich kritisch auf die Entwicklung des eigenen Monsters und sogar die gesamte Geschichte auswirken!

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Die Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Einen Eindruck davon bekommt ihr auf dem zweiten Screenshot. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt, auch davon könnt ihr euch überzeugen.

Digimon Survive wird 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erscheinen.