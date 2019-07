Die Spielepräsentation von Fire Emblem: Three Houses auf der Anime Expo 2019 im Detail

By

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

In zwei Tagen ist es schon soweit: Fire Emblem: Three Houses wird offiziell am 26. Juli für Nintendo Switch veröffentlicht. Dazu haben die Entwickler Genki Yokota und Toshiyuki Kusakihara auf der Nintendo-Bühne auf der Anime Expo 2019 schon vor einigen Tagen eine Spielepräsentation gehalten, die ihr euch hier zusammengefasst durchlesen könnt.

Story

Begonnen hat die Präsentation mit einer kurzen Zusammenfassung des Rahmens der Handlung, die in dem neuen Kontinent Fódlan spielt. Fódlan wird von drei Reichen beherrscht, in deren Mitte die Militärakademie steht. Im Laufe der Geschichte haben einige Länder jenseits von Fódlan versucht, den Kontinent zu erobern, sind jedoch jedes Mal daran gescheitert. Dafür haben sich die Länder mit der Kirche der Seiros alliiert, was auch zur Entstehung der Militärakademie beigetragen hat.

Gameplay in der Militärakademie

Nach der kurzen Vorstellung des Rahmens von Fire Emblem: Three Houses wurde etwas Gameplay in der besagten Militärakademie gezeigt. Dabei konnte man sehen, dass jedes Kapitel im Spiel einem Monat entspricht. Der Ende eines Monats wurde in einem Kalender mit einem speziellen Zeichen markiert, welches eine große Schlacht darstellen sollte. Diese Schlachten treiben die Geschichte voran.

Im Monat selbst findet der Unterricht statt, in dem die Fähigkeiten eurer Studenten ausgebaut und verbessert werden können. Auf der Anime Expo 2019 wurde vor dem Unterricht jedoch ein Sonntag gezeigt, an dem man als Protagonist anderen Tätigkeiten als dem Unterricht nachgehen kann.

Man kann durch die Militärakademie sowohl manuell durchspazieren oder auch sich zu verschiedenen Punkten hinteleportieren. Außerdem kann der Spieler mit den verschiedenen Charakteren reden, wobei Charaktere des eigenen Hauses andere Optionen als die der anderen Häuser bieten.

Eine Möglichkeit für Charaktere aus anderen Häusern ist zum Beispiel die Rekrutierung, bei der man sie effektiv in das eigene Haus holen kann. Dafür müssen bestimmte Fähigkeiten einen ausreichend hohen Wert erreicht haben, damit die Rekrutierung stattfinden kann. Sollte sie geklappt haben, können durchaus dramatische Situationen auf dem Schlachtfeld enstehen, wenn sich ehemalige Freunde gegenüber stehen.

Tee trinken und Amiibo einscannen

Am Sonntag stehen dem Spieler eine begrenzte Anzahl von Tätigkeiten zur Verfügung. Diese Anzahl kann sich mit dem Aufstieg des Magisterlevels erhöhen, das zugleich auch für ein höheres Gehalt sorgt. Ein Beispiel für eine solche Tätigkeit ist das Essen mit anderen Charakteren, was deren Motivation steigern kann. Eine weiteres Beispiel für eine Tätigkeit ist die Teestunde, bei der man mit einem Charakter Tee trinken und plaudern kann. Dabei sollte man den Charakter jedoch kennen, da im Verlauf der Teestunde drei Fragen gestellt werden, die man besser richtig beantworten sollte. Außerdem können die Charaktere die Einladung zur Teestunde ablehnen.

Auf der Anime Expo 2019 wurde ebenfalls der Amiibo-Pavillon vorgestellt, auf dem ihr verschiedene Amiibo einscannen könnt. Scannt ihr dabei beispielsweise einen Fire-Emblem-Charakter ein, so wird euch der Soundtrack des jeweiligen Fire-Emblem-Titels zur Verfügung gestellt, den ihr euch in freien Schlachten anhören könnt.

Der Unterricht

Ist der Sonntag vorbei, findet der Unterricht auf der Militärakademie statt, den ihr führen sollt. Dabei kann zwischen der manuellen Einstellung des Stundenplans und der automatischen ausgewählt werden. Die manuelle Einstellung lässt euch eure Schüler besser euren Wünschen anpassen. Bei der Erstellung des Stundenplans könnt ihr euch dabei entscheiden, ob ihr eure Studenten neue Fähigkeiten erlernen lassen wollt oder ob sie bereits bekannte verbessern sollen.

Ab und zu kann es dabei vorkommen, dass euch Charaktere darum bitten, einen Stundenplan gemäß ihren Wünschen zu erstellen. Habt ihr den Stundenplan erstellt, so verstreicht die Woche und am Samstag könnt ihr euch dann eine Zusammenfassung anschauen, was in dieser Woche effektiv verbessert wurde.

Ein weiterer Teil des Unterrichtsystems werden die Examen sein, die zur Zertifizierung des Klassensystems dienen. Auf der Spielpräsentation wurde dabei folgendes Beispiel gemacht: Wenn ein Charakter sich in den bisherigen Teilen auf die Lanze spezialisiert hatte, verlor er diese bei einem Klassenwechsel. Hier würde der Charakter mit Hilfe des Examens diese Spezialisierung weiterhin behalten, was den Spieler die Charaktere selbst gestalten lässt. Die Examen verbessern somit die Klassen.

Ebenfalls verändern die Examen den bisherigen Klassenaufstieg. Während bei den vorherigen Fire-Emblem-Titeln ein Item oder eine gewisse Stufe notwendig war, damit ein Charakter einen Klassenaufstieg ausführen konnte, so muss hier beispielsweise die Fähigkeit, eine schwere Rüstung tragen zu können, erlernt werden, damit ein Charakter zu einem Ritter werden kann. Genau diese Fähigkeit würde der Charakter bei einem der Examen lernen.

Grundlagen des taktischen RPGs

Nach der Vorstellung der Akademie wurde auch etwas vom Kampfsystem gezeigt. Dieses findet wie auf den bisherigen Teilen auf einem schachbrettartigen Schlachtfeld statt. Einiges ist dabei gleich geblieben, wobei Neuerungen vorgestellt wurden, wie beispielsweise die Bataillone, die in diesem Titel eine Rolle spielen. Ein Bataillon besteht aus einer Gruppe von Soldaten und besitzt limitierte Aktionen. Jedoch könnt ihr euren Bataillon gegen Monster kämpfen lassen oder feindlichen Truppen den Weg versperren. Die Monster können dabei riesige Gegner sein, die teilweise vier bis sechs Felder einnehmen, was ebenfalls eine Neuheit ist. Zusätzlich kann ein Bataillon großflächigen Schaden austeilen. Wenn ihr Bataillone benutzt, erhöht sich euer Autoritätslevel und je höher dieses ist, desto stärkere Bataillone könnt ihr für euch kämpfen lassen.

Eine kleinere Neuerung sind rote Bögen, die von den Gegnern ausgehen, wenn ihr eure Charaktere auf dem Schlachtfeld platzieren wollt. Dies zeigt dann an, ob der Charakter in Reichweite des Gegners ist, da außerhalb der Reichweite kein roter Bogen angezeigt wird. Diese Neuerung bedeutet jedoch lediglich etwas mehr Bequemlichkeit beim Spielen, da sich bereits bei den älteren Spielen der Reihe per Knopfdruck die Reichweite der Gegner anzeigen ließ.

Weitere Neuerungen wurden nicht genannt, es wurden lediglich ein paar Punkte angesprochen, die es bereits in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia gab. Dazu gehören die Kampfmechaniken, die eure Charaktere stärkere Attacken ausführen lassen für einen höheren Verbrauch der Waffenpunkte. Der göttliche Puls wurde in diesem Kontext ebenfalls noch einmal vorgestellt, mit dessen Hilfe ihr einige Runden einer Schlacht zurückspulen könnt.

Exklusive Charakterdesigns auf der Anime Expo 2019

Zum Abschluss wurden noch exklusive Charakterdesigns von Chinatsu Kurahana auf der Spielepräsentation gezeigt. Auf diesen konnte man die ersten Darstellungen der drei Hauptcharaktere Edelgard, Dimitri und Claude sehen.