What Remains of Edith Finch: Die Erkundungstour beginnt am 4. Juli auch auf Nintendo Switch

Bildmaterial: What Remains of Edith Finch, Annapurna / Giant Sparrow

Während What Remains of Edith Finch im Mai durch PlayStation Plus „kostenlos“ zu holen war, wurde nun durch ein Listing im japanischen Nintendo eShop bekannt, dass es am 4. Juli auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Im Moment ist das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.

Die Beschreibung auf der offiziellen eShop-Seite von What Remains of Edith Finch lautet wie folgt:

Du spielst Edith und erkundest das gigantische Haus der Finches auf Suche nach Hinweisen, die dir die Vergangenheit deiner Familie offenbaren und die Frage beantworten, warum du die einzig noch lebende Finch bist. Mit jeder Story, die du enthüllst, erlebst du das Leben eines weiteren Familienmitgliedes am Tage seines Todes und damit Geschichten aus ferner Vergangenheit bis in die Gegenwart. Gameplay und Handlung der Geschichten sind so unterschiedlich wie die Finches selbst. Was sie jedoch alle gemeinsam haben, ist die Ich-Perspektive und die Art und Weise, wie sie enden … mit dem Tod des jeweiligen Familienmitglieds. Letztlich ist es ein Spiel, das uns die Demut und das Erstaunen über die unermessliche und unbegreifliche Welt um uns herum erfahren lässt.

Während eine offizielle Ankündigung seitens Entwickler und Publisher noch aussteht, darf man wohl davon ausgehen, dass What Remains of Edith Finch in der gleichen Woche auch im Westen in den Nintendo eShops auftauchen wird.

Update: Auch im deutschen Store wird das Spiel für den 4. Juli gelistet!

Ein älterer Trailer zum Spiel:

via Gematsu