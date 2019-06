The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober

By

Auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde enthüllt, dass The Outer Worlds am 25. Oktober erhältlich sein wird. Der Titel von von Publisher Private Division und Entwickler Obsidian Entertainment erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC.

The Outer Worlds ist ein neues Einzelspieler-Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment und Private Division. Verloren auf der Durchreise auf einem Kolonistenschiff, das zum äußersten Rand der Galaxis führt, erwacht man Jahrzehnte später inmitten einer Verschwörung, die die Halcyon-Kolonie zu zerstören droht. Während Sie die entlegensten Bereiche des Weltraums erkunden und verschiedenen Fraktionen begegnen, die um Macht wetteifern, bestimmt der Charakter, für den Sie sich entscheiden, wie sich diese spielerische Geschichte entwickelt. In der Unternehmensgleichung für die Kolonie sind Sie die ungeplante Variable.

