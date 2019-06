Tales of Festival 2019: Neuer Trailer zu Tales of Crestoria

Bildmaterial: Tales of Crestoria, Bandai Namco

Auf dem Event Tales of Festival 2019 hat Bandai Namco einen neuen Trailer zu Tales of Crestoria veröffentlicht. Das Rollenspiel wird weltweit noch in diesem Jahr für Smartphones erscheinen.

Story

Tales of Crestoria spielt in einer Welt, in der Menschen dazu verpflichtet sind sogenannte „Vision Orbs“ zu tragen, um damit Verbrecher durch Gebete zu richten. Der Protagonist, Kanata, ist der Sohn eines Mönchs, der ein Dorf leitet. Er ist heimlich in Misera, ein Waisenmädchen, das im Kloster lebt, verliebt.

In einer vom Schicksal geprägten Nacht wird Kanata ein schweres Verbrechen begehen, um jenes Mädchen vor einer Tragödie zu bewahren. Um Kanata zu beschützen, gerät auch Misera mit in das Verbrechen hinein. Hervorgerufen durch das Ereignis haben sich Leute mittels dem Vision Orb gewünscht die beiden zu bestrafen, wodurch sie zu „Verbrechern“ wurden und fortan auf der Flucht vor den „Enforcers“ sind.

Sie treffen dabei auf einen „Verbrecher-Dämon“, der von den Bewohnern der Welt gehasst und gefürchtet wird. Sein Name lautet Vicious. Dieser sagt: „Ich lasse euch die Wahl. Wollt ihr von der Sünde verschlungen werden oder diese selber verschlingen?“ Als Antwort auf diese Frage beschließen die beiden, mit ihrer Sünde zu leben. Mit der neuen Kraft namens „Bloodsin“ suchen sie nach einem Ort zur Erholung und beginnen eine neue Reise an der Seite von Vicious.

Spielablauf

Vom Startbildschirm aus wird man auf Dinge wie Quests und den Status der Truppe zugreifen können. Hier wird man das Abenteuer beginnen. Man kann seine Lieblingscharaktere anordnen und via Touch-Funktion ihre Stimmen hören. In der Hauptgeschichte wird man die neue Welt aus Tales of Crestoria erleben können. Diese stammt von Jun Kumagai. Dabei wird der Protagonist Kanata auf einzigartige Verbündete treffen und wachsen. Mehr zum Szenario lest ihr in diesem Artikel.

In den Nebengeschichten kommen dann die bereits bekannten Helden aus der Tales-of-Serie zum Zug. Diese werden Kanata und seine Truppe bei Abenteuern unterstützen und neue Geschichten in der Welt von Tales of Crestoria erzählen. Auch Charakter-Episoden wird es geben. Steigert man die Fertigkeiten eines Charakters, wird man diese freischalten können. So wird man die Charaktere besser kennenlernen.

Auch sonst wird es zwischen den Quests zu lustigen Gesprächen kommen, was die Reise auflockert. So erfährt man auch abseits der Hauptgeschichte mehr zu den Gedanken der einzelnen Charaktere.

via Gematsu