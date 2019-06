Sekai Games enthüllt Visual Novels für Konsolen

Bildmaterial: Sekai Project

Während der E3 2019 hat der Publisher Sekai Games mehrere Visual Novels benannt, die für Konsolen erscheinen werden.

Project LUX

Entwickler: forgevision, Sekai Games, Mighty Rabbit Studios

forgevision, Sekai Games, Mighty Rabbit Studios Plattform: PlayStation VR

PlayStation VR Erscheinungsdatum: weltweit Ende Juni 2019

Die Geschichte dreht sich um einen Test in einer futuristischen Welt. Ein Angeklagter ist ein Agent, der zusammen mit Künstlern arbeitet, um Daten für „Cyberians“ zu erstellen, die mit den menschlichen Emotionen interagieren. Das Opfer ist eine der Künstlerinnen, ein Mädchen namens Lux. Die Geschworenen untersuchen den Fall und benutzen dafür einen Zugang, der direkt in die Erinnerungen des Angeklagten führt.

Root Double: Before Crime After Days

Entwickler: Regista

Regista Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Erscheinungsdatum: Winter 2019

Man schreibt das Jahr 2030. In der isolierten Stadt der Wissenschaft, Rokumei, läuft das alltägliche Geschäft. Bis eines Tages mehrere Explosionen in der Kernforschungsanlage „LABO“ zu hören sind. Die Stadt sendet die Rettungseinheit „Sirius“ in das Gebiet, die sich um die gefährliche Situation kümmern soll.

Als der Reaktor von einer Kernschmelze betroffen wird, verschlimmert sich die Lage. Die Einrichtung wird abgeriegelt und im Inneren befinden sich die Mitglieder von Sirius sowie die Überlebenden der Katastrophe. An vielen Stellen tritt radioaktive Strahlung aus und es gibt nicht genügend Medikamente gegen diese Gefahr, bis die Abriegelung wieder aufgehoben wird. Die Menschen kämpfen um ihr Leben. Sie stecken in einer tödlichen Falle aus Feuer und Radioaktivität. Dabei lernen sie, dass Zweifel ihr größter Feind ist und Vertrauen ihr Verbündeter.

Fault: Milestone One

Entwickler: Alice in Dissonance, Sekai Games

Alice in Dissonance, Sekai Games Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PS Vita

Nintendo Switch, PlayStation 4, PS Vita Erscheinungsdatum: Sommer 2019 (Nintendo Switch) / Herbst 2019 (PlayStation 4, PS Vita)

Die Geschichte erzählt euch von der Prinzessin Selphine Rughzenhaide und ihrem königlichen Ritter Ritona Reighnvhasta. Ihr Heimatland erleidet einen Überfall und die beiden fliehen in einen Wald, in dem keine Spur von Leben herrscht. Viele Fragen beschäftigen die Überlebenden. Wer waren die Angreifer und was waren ihre Beweggründe für den Anschlag? Werden Selphine und Ritona eines Tages wieder sicher in ihre Heimat gelangen?

Tokyo Chronos

Entwickler: MyDearest

MyDearest Plattform: PlayStation VR

PlayStation VR Erscheinungsdatum: August 2019

Tokyo Chronos ist das neueste Projekt des japanischen Entwicklers MyDearest, welches sich auf Erzählung und Eintauchen in die Spielwelt via VR konzentriert. Die spannenden und dramatischen Szenen im Spiel werden durch animierte Bilder und eine Bedienoberfläche im Comicstil dargestellt. Hierbei hat man sich von Animeserien und Visual Novels inspirieren lassen und kombiniert beides auf eine neuartige Art und Weise.

Durch VR kann der Spieler sich umsehen und neue Details und Dinge in der Umgebung finden, während er dank eines dynamischen „Sound Systems“ Geräuschen und Gesprächen lauscht. Die Figuren erwachen direkt vor den Augen des Spielers zum Leben, was zu einem verstärkten Spielerlebnis führt. Das am Projekt beteiligte Team besteht aus Veteranen und Talenten der Videospielbranche und sie versprechen beste japanische Unterhaltung in Form von VR zu liefern.

Die Leitung des Titels übernimmt Haruki Kashiwakura, für das Szenario zeichnet sich Kou Segawa verantwortlich. Produzent ist Kazuma Miki, unter anderem auch für Sword Art Online verantwortlich. Als Charakterdesigner wurde LAM herangezogen. MyDearest ist ein japanischer Entwickler aus Tokio, der sich auf Unterhaltungsmedien mittels virtueller Realität spezialisiert hat und hier besonders den Bereich Visual Novels abdeckt. Die Firma wurde 2016 gegründet und hat schon einige Projekte fertiggestellt. Darunter fällt auch Innocent Forest, ein interaktives VR-Buch.

Seit wann und warum wurden sie voneinander getrennt?

Eine Gruppe von acht Personen, die seit frühester Kindheit miteinander befreundet waren.

Die Zeit, um das Geheimnis zu offenbaren, war gekommen.

Die Zeit stoppte und die acht Personen waren in einem Shibuya gefangen, in dem niemand sonst existierte.

In einem ungewöhnlichen Bereich, wo einer nach dem anderen verschwindet.

—Ich bin gestorben. Wer ist der Täter?

Heart of the Woods

Entwickler: Studio Elan, Sekai Games

Studio Elan, Sekai Games Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Erscheinungsdatum: Q1 2020

Maddie Raines hat genug. Nachdem sie jahrelang als Managerin und Redakteurin für den beliebten Vlog-Kanal, der sich auf paranormale Ereignisse bezieht und ihrer Freundin Tara gehört, will Maddie ihr eigenes Leben weiter vorantreiben. Doch als sie sich dazu bereit erklärt, eine letzte Reise mit Tara in das geheimnisvolle Dorf Eysenfeld zu unternehmen, befindet sie sich plötzlich in einer übernatürlichen und gefährlichen Krise. Durch diesen Zwischenfall wird ihr Leben für immer verändert.

World End Economica

Entwickler: Spicy Tails, Sekai Games

Spicy Tails, Sekai Games Plattformrn: Nintendo Switch, PlayStation 4, PS Vita

Nintendo Switch, PlayStation 4, PS Vita Erscheinungsdatum: Winter 2019

Ein Junge namens Haru eifert seinen wilden Träumen nach. Er wurde auf dem Mond geboren und wuchs auf diesem Gestirn auf und sein Ziel ist es, einen Punkt zu erreichen, den zuvor noch kein Mensch betreten hat.

Doch für diesen Traum benötigt Haru Kapital und wir sprechen in diesem Fall nicht von kleinen Beträgen, sondern er muss ein Vermögen verdienen. Aus diesem Grund nutzt er den Aktienmarkt, um eine Menge Geld zu gewinnen. Dieser Markt wird von zwei Regeln beherrscht:

1. Regel: Nimm nie einen Verlust in Kauf.

2. Regel: Vergiss nie die erste Regel.

Nur die Personen, die sich an die Anforderungen halten, werden ein Vermögen verdienen.

Narcissu: Lumiere Eternelle Edition

Entwickler: Sekai Games

Sekai Games Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4

Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsdatum: Winter 2019

Die berührende Geschichte erzählt von einer jungen Frau und einem jungen Mann, die beide todkrank sind und sich in einem Krankenhaus treffen. Keiner der beiden möchte im Krankenhaus oder im Familienkreis sterben und deswegen entschließen sie sich, ihre letzten Tage gemeinsam mit einer Reise durch Japan zu verbringen. Alle Geschichten der offiziellen Narcissu-Serie sind in der Konsolenversion vereint.

Undead Darlings: No Cure for Love

Entwickler: Mr. Tired Media

Mr. Tired Media Plattform: PlayStation 4

PlayStation 4 Erscheinungsdatum: Q4 2019

Undead Darlings ~no cure for love~ ist eine Mischung aus Dungeon Crawler und Visual Novel, die euch die Geschichte über Zombiemädchen und Reginald “Reggie” P. Happenstahnce erzählt. Reggies Vater war an der Entwicklung des Zombievirus beteiligt und er gab seinem Sohn das einzig bekannte Heilmittel mit der Bitte, dieses Mittel an einen Ort zu bringen, an dem es in größeren Mengen produziert werden kann.

Da die Zombiemädchen und Reggie nicht wissen, wie sie das Heilmittel in seiner jetzigen Form anwenden können, bereisen sie gemeinsam das Ödland von Funpocalypse. Dabei durchwandern sie Verliese, töten Monster und lernen sich gegenseitig auf dieser Reise besser kennen.

via Gematsu