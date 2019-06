Octopath Traveler: Trailer zur PC-Version veröffentlicht

Bildmaterial: Octopath Traveler, Square Enix / Acquire

Morgen erscheint Octopath Traveler für PCs bei Steam. Auf diesen Umstand macht Square Enix mit einem neuen Trailer aufmerksam, welcher die acht Octo-Herausforderungen präsentiert. Auch Spielszenen und hübsche Artworks gibt es zu sehen.

Seid ihr bereit für den Steam-Launch eines beliebten RPGs? Verfolgt mit acht verschiedenen Charakteren acht verschiedene Wege und stellt euch acht verschiedenen Herausforderungen! Schafft ihr sie alle? Die siebte ist besonders schwer – oder in H’annits Worten: „Kommt, wenn Ihr Euch traut!“

Neben der PC-Umsetzung dürfen sich Fans auch über Octopath Traveler: Champions of the Continent für iOS- und Android-Geräte freuen. Der Smartphone-Ableger soll noch in diesem Jahr in Japan erscheinen. Das Spiel soll auf dem Free-to-play-Konzept basieren und einige Jahre vor den Ereignissen von Octopath Traveler spielen. Ein waschechtes Prequel also.