Ni no Kuni: Vorstellungen von Yoki, Gavalas und Danpa

Warner Bros. hat drei neue Trailer zum Animefilm zu Ni no Kuni veröffentlicht, die euch Yoki (gesprochen von Mamoru Miyano), Gavalas (gesprochen von Kenjiro Tsuda) und Danpa (gesprochen von Yuuki Kaji).

Yoki: Der magiebegabte Kanzler aus dem Königreich Evermore. Er ist ein Berater des Königs und genießt sein absolutes Vertrauen.

Gavalas: Der oberste Anführer der Armee „Black Banner“. Seine Ziele sind auf das Königreich Evermore gerichtet.

Danpa: Eine Fee, deren Muster an einen Panda erinnert. Er kümmert sich um die Prinzessin von Evermore.

In Japan startet der Animefilm am 23. August in den Kinos.

