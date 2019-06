New Super Lucky’s Tale beleuchtet Unterschiede der neuen Switch-Version zur Ursprungsversion

Bildmaterial: New Super Lucky’s Tale, Playful Studios

Ursprünglich erschien der 3D-Adventure-Platformer Super Lucky’s Tale am 7. November 2017 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One. Nun findet der charmante Fuchs in der Neuauflage New Super Lucky’s Tale im Herbst 2019 seinen Weg auf Nintendo Switch.

Was für Unterschiede zwischen der Ursprungsversion und der Neuauflage bestehen, das verraten euch die Entwickler von Playful Studios in einem neuen Trailer. In diesem werden die Unterschiede aus Level 1 herausgestellt.

New Super Lucky’s Tale erzählt die Geschichte rund um den liebenswerten Fuchs Lucky, der sich auf einer Reise zu einem Helden entwickelt und die Welt rettet. Die Level wurden in der Neuauflage überarbeitet und neu designt, mit einer um 360° drehbaren Kamera und Verbesserungen in Bereichen wie Licht- und Schatteneffekten, Dialogen, Sound und vielem mehr.

via Gematsu