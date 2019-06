Launchtrailer zu Final Fantasy XIV: Shadowbringers

By

Als Square Enix im September 2010 das neueste Final Fantasy veröffentlichte, dachte wohl niemand daran, dass es 2019 noch aktive Spieler haben würde. Die ursprüngliche Version von Final Fantasy XIV, welches wie der 11. Teil ein MMORPG ist, kam bei den meisten Fans nicht gut an. Doch Square Enix nahm sich die Kritik zu Herzen und veröffentlichte 2013 eine neue Version von Final Fantasy XIV. Mit A Realm Reborn begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält.

Mit der Shadowbringers-Erweiterung für PlayStation 4 und PCs liefert Square Enix am 2. Juli neue Inhalte für das Spiel, welche eine neue Geschichte rund um den Helden des Lichts erzählt und zeigt, wie er nun zum Held der Dunkelheit wird. Zusätzlich gibt es erstmalig die Viera- und Hrotghar-Rassen bei der Erstellung eines neuen Charakteres, sowie neue Job-Klassen.

In dem Launchtrailer zum Spiel bekommt ihr nun einen guten Einblick in die Richtung, in welche sich die Geschichte von Shadowbringers entwickeln wird.

