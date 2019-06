Jinrui no Minasama he: Die letzten beiden Charaktervideos

Bildmaterial: Jinrui no Minasama he, Nippon Ichi Software / Acquire

Nippon Ichi Software hat mittlerweile alle Video-Charaktervorstellungen zu Jinrui no Minasama he (To All of Mankind) veröffentlicht. Heute stellen wir euch deshalb noch Erina Kashi und den DLC-Charakter Sukhaya Shuka vor, den Anfang machte die Protagonistin Kyouka Shintou, gefolgt von Isana Shouni, Yuyuko Oura und Kazumi Komatsu.

Erina Kashi (gesprochen von Nanahira)

Auf den ersten Blick scheint sie faul zu sein. Sie ist jedoch eine Alleskönnerin, die sowohl witzig als auch ernst sein kann. Die anderen hat sie im Griff, indem sie halbherzige Dinge sehr ernsthaft vorträgt. Das wird ihr jedoch verziehen, da sie ohne Firlefanz auskommt und sich nie verstellen muss. Als leidenschaftliche Zockerin leidet sie in einem Akihabara, in welchem Videospiele außer Reichweite sind, unter dem Verpassen der Login-Boni ihrer Smartphone-Spiele.

Sukhaya Shuka (gesprochen Yuki Yagi)

Sie ist zwölf Jahre alt. Sukhaya ist eine halb japanische und halb russische Austauschschülerin, die den Weltraum liebt und Klassen übersprungen hat. Als Hauptfach studiert sie Luft- und Raumfahrttechnik. Ihre kulturelle Seite zeigt ihre Vorliebe für Rakugo. Durch den Kauf von Sukhaya wird sie sich in der Mitte des Spiels zur Gruppe gesellen und mit ihrem Wissen unterstützen. Sie sieht auch Dinge, welche den anderen verborgen bleiben.

Geschichte

In diesem Videospiel gibt es keine männlichen Figuren. Die Handlung folgt nur diesen fünf Mädchen, die nach Akihabara reisen, um Sehenswürdigkeiten zu sehen. Doch dann wachen sie in ihrem Hotel auf, das sich plötzlich in einer zerstörten Stadt befindet. Die Vegetation wuchert über die verlassenen Gebäude, in denen sich keine weiteren Menschen befinden. Der Spieler erkundet Akihabara, verwendet Werkzeuge, fängt wilde Tiere, betreibt Landwirtschaft und angelt im Fluss Kanda, um das Überleben der fünf Damen zu sichern.

Spielablauf

Die Mädchen müssen in einem zerstörten Akihabara zunächst ihr Überleben sichern. Dazu gilt es, zunächst das Hotel und dann die Stadt nach nützlichen Dingen zu erkunden. In der Küche des Hotels kann man kochen, wenn man die nötigen Zutaten auftreiben kann. Die Straßen von Akihabara präsentieren sich zugewuchert, verfallen und verlassen. Vom einst hoch technologisierten Stadtteil von Tokio sind nur noch wenige Spuren übrig, Efeu rankt sich überall hoch. Es gilt hier, riesige Dungeons zu erkunden. Im Doujin-Laden kann man sich Fragen wie „Wie mache ich ein Feuer?“ oder „Ist das essbar?“ beantworten.

Das Überleben

Die fünf Mädchen müssen kräftig anpacken, um in der verwilderten Stadt zu überleben. Es gilt unter anderem, Gemüse anzubauen und dieses erfolgreich großzuziehen. Im Fluss Kanda kann man zudem angeln. Werkzeuge können gefunden und kombiniert werden, womit sich neue Möglichkeiten eröffnen. Es lohnt sich, die Umgebung gut zu untersuchen! Natürlich sollen dabei die sozialen Interaktionen innerhalb der Gruppe nicht zu kurz kommen.

In Japan soll Jinrui no Minasama he am 27. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu