Heroland erscheint im Herbst in Europa und Nordamerika

Kurz nach der Verkündung der Lokalisierung von Work x Work unter dem Namen Heroland, hat XSEED den Zeitraum für die Veröffentlichung im Westen genannt. Demnach soll das Videospiel im Herbst in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Bisher war nur bekannt, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Elric Bose ist der Kronprinz aus dem Königreich Yuishoal. Durch einen kleinen Putsch ist er um 18 Ränge auf der Liste der Thronanwärter gefallen. Aus diesem Grund trägt er den Spitznamen „18“. Elric ist ein Weiberheld mit der Ausstrahlung eines Idols und blickt immer auf andere Menschen hinab. Auf der anderen Seite haben wir den ältesten Sohn einer armen Familie, die auf dem Land lebt. Dieser hemmungslose junge Mann hasst die Arbeit. Er lebt im Vergnügungspark „Heroland“ und ist dort als Ausbilder in Teilzeit tätig.

Diese beiden Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten, entwickeln eine außergewöhnliche Freundschaft. Dabei gehen sie auf ein Abenteuer, um den echten Dämonenkönig zu vernichten. Durch die unterschiedlichen Lebensweisen geraten sie auf ihrer Reise in Konflikte. Dabei müsst ihr Dungeons erkunden.

Do you have what it takes to work at Heroland? Must be able to explore dungeons and assist all manner of customers, no matter how outrageous their requests…and yes, that includes Elric, Prince of Knowble’s request to defeat the Dark Lord. Look out for Heroland in 2019. #E32019 pic.twitter.com/XEumjIuh12

— XSEED Games (@XSEEDGames) 11. Juni 2019