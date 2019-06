Final Fantasy VII Remake erscheint am 3. März 2020

By

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Das kam nun relativ unverhofft: Noch vor der eigentlichen Pressekonferenz von Square Enix bei der E3 20219 (Dienstag, den 11. Juni um 3:00 Uhr) veröffentlichte die Firma einen neuen Teaser-Tailer zu Final Fantasy VII Remake beim „A Symphonic Reunion“-Konzert. Dieser Trailer beinhaltete etwas, worauf schon sehr viele gewartet haben.

Neben ein paar neuen Szenen mit Gameplay und Zwischensequenzen gab man auch den weltweiten Releasetermin für PlayStation 4 bekannt. Es ist der 3. März 2020! Unklar bleibt, was genau an diesem Tag erscheint. Square Enix konkretisiert das in der Pressemeldung nicht. Zuletzt erst bestätigten die Entwickler, dass das Spiel eine „mehrteilige Serie“ werden wird.

Den kurzen Trailer könnt ihr euch hier unten anschauen.

Final Fantasy VII Remake bringt das legendäre RPG nicht nur zurück, sondern erweitert es auch. Das Spiel erzählt die Geschichte einer Welt, die unter der Herrschaft eines skrupellosen Konzerns, der Shinra Electric Power Company, steht. Dieser entzieht dem Planeten seine Lebensenergie in Form von Makro-Energie. In der Stadt Midgar leistet eine Anti-Shinra-Organisation namens Avalanche Widerstand. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT und jetzt ein Söldner, hilft der Gruppe dabei. Ihm ist nicht klar, welche epischen Konsequenzen ihn erwarten.

Nachfolgend seht ihr ein neues Key-Artwork: