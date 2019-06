E3 2019: Weiteres Gameplay zu Astral Chain

Bildmaterial: Astral Chain, Nintendo / Platinum Games

Im Zuge der E3 beglückte Nintendo uns nicht nur mit einem neuen Trailer zu Astral Chain, sondern gewährte einen tieferen Einblick ins Spiel bei Nintendo Treehouse. Im ersten Part des Livestreams wurden bereits einige Grundlagen über das Spiel verraten. Nun geht es in die zweite Runde.

Der zweite Part dreht sich mehr um die Kraft der Legions und ihre Angriffe mit den menschlichen Partnern von Neuron. Im folgenden Video zeigen die Entwickler und Mitarbeiter des Treehouses mehr zur Stadt und das Bestreiten einer Mission. Des Weiteren gibt es actionreiche Kämpfe gegen die Chimären und einen Boss am Ende des Videos zu sehen.

In einer multikulturellen Stadt der Zukunft muss der Katastrophenzustand ausgerufen werden, weil plötzlich – wie aus dem Nichts – Tore in eine andere Dimension erscheinen. Gefährliche Kreaturen greifen die Einwohner an und verseuchen die Umgebung. Die traditionellen Polizeistaffeln sind überfordert. Eine Sondereinheit namens Neuron wird gegründet.

Du hast die Wahl zwischen zwei spielbaren Figuren, einem Mann und einer Frau. Die Figur, die du nicht auswählst, taucht im Spiel als dein jüngerer Zwillingsbruder bzw. deine Zwillingsschwester auf und arbeitet ebenfalls für Neuron.