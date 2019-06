E3 2019: Was lange währt… die Collection of Mana ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Bildmaterial: Collection of Mana, Square Enix

Im Rahmen der Nintendo Direct wurde angekündigt, worauf Mana-Fans schon so lange warten. Die Collection of Mana wird für Nintendo Switch erscheinen. Die in Japan als Seiken Densetsu Collection veröffentlichte Sammlung ist dabei sogar ab sofort digital erhältlich. Eine Handelsversion soll bei teilnehmenden Händlern am 27. August veröffentlicht werden.

Diese Sammlung vereint die ersten drei Titel der wegweisenden Mana-Serie in einem Komplettpaket für Nintendo Switch. Es ist unverzichtbar für all diejenigen, die diese Klassiker zum ersten Mal erleben möchten aber natürlich auch für NostalgikerInnen, die ihre Erinnerungen an die fantastischen Abenteuer auffrischen wollen – egal ob zuhause oder unterwegs. Die Collection of Mana ist ab heute erhältlich!

Die ersten drei Titel der Serie, das bedeutet: Mystic Quest und Secret of Mana, die ersten beiden Seiken-Densetsu-Spiele, die unter diesen Namen einst in Europa erschienen sind. Und Seiken Densetsu 3, das bisher nicht in Europa erschienen ist. Der dritte Teil erscheint im kommenden Jahr wiederum auch noch als 3D-Remake Trials of Mana ebenfalls für Nintendo Switch.