Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix

Während der E3 2019 kündigte Square Enix beim Nintendo Direct ein gewisses Trials of Mana an. Dabei handelt es sich um ein HD-Remake des dritten Teils der Mana-Reihe, ursprünglich in Japan als Seiken Densetsu 3 erschienen. Das komplette Spiel wurde in 3D-Grafik neu entwickelt und soll Anfang 2020 hierzulande erscheinen. Die Veröffentlichung wurde neben Nintendo Switch auch für PlayStation 4 und PCs angekündigt.