E3 2019: The Witcher 3 erscheint tatsächlich für Switch

Bildmaterial: The Witcher 3, CD Projekt Red

So richtig wollte es niemand glauben, aber jetzt ist es offiziell. The Witcher 3: Wild Hunt erscheint tatsächlich für Nintendo Switch. In der Complete Edition für Nintendo Switch werden alle jemals veröffentlichten Inhalte und Updates enthalten sein, inklusive natürlich der riesigen Erweiterungen Blood and Wine sowie Hearts of Stone.

Als professioneller Monsterjäger Geralt von Riva müssen sich die Spieler auf den Weg machen, um das Kind der Prophezeiung zu finden – ein mächtiges Wesen, welches die Welt in eine spiralförmige Richtung der Zerstörung führen kann. Auf dem Weg dorthin wird der Hexer nicht nur vor gewaltigen Feinden stehen, sondern auch vor schwierigen Entscheidungen, deren Folgen sich durch die epische Geschichte des Spiels ziehen werden.

Die Complete Edition erscheint noch in diesem Jahr digital und im Handel. Zusätzlich zum Spiel wird die Handelsversion auch mit einer Reihe von physischen Extras geliefert: Das Kompendium zum Hexenuniversum, eine Karte der Spielewelt und Aufkleber. Seht nachfolgend die Handelsversion und unten den Ankündigungstrailer!

Der Ankündigungstrailer zu The Witcher 3 auf Switch: