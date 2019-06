E3 2019: The Sinking City erscheint auch für Switch

Bildmaterial: The Sinking City, Bigben Interactive / Frogwares

Im Rahmen der E3 2019 wurde The Sinking City von Frogwares auch noch für Nintendo Switch angekündigt. Während die anderen Plattformen am 28. Juni bedient werden, müssen sich alle Switch-Käufer bis in den Herbst gedulden. Einen konkreteren Termin gibt es noch nicht. Zusätzlich könnt ihr euch den E3-Trailer zum Spiel anschauen.

The Sinking City ist ein Action-Erkundungsspiel in einer offenen Welt, inspiriert vom Universum des H.P. Lovecraft. In dieser neuen Art von Abenteuer übernimmst du die Rolle von Charles W. Reed, einem Ermittler in den USA der 20er-Jahre. Kaum bist du in Oakmont, Massachusetts, angekommen, musst du eine mysteriöse Flut untersuchen, die die Stadt überschwemmt, in der Hoffnung, Licht in die Finsternis zu bringen, die den Ort heimgesucht und die Gedanken der Bewohner – und deine – korrumpiert hat…

The Sinking City erscheint* erscheint am 28. Juni 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs und im Herbst für Nintendo Switch.

Der E3-Trailer zu The Sinking City